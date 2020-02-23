وزارة الصحة: إصابة بفيروس كورونا القديم بنجران ولا إصابات بكورونا الجديد

أكّدت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية

أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة نجران أو في المملكة عمومًا، ولله الحمد.

وقالت: "فيما يتعلق بشأن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا بمدينة نجران، تودّ الصحة التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات".

فيروس كورونا القديم وزارة الصحة

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23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 08:51 PM

أكّدت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية

وزارة الصحة: إصابة بفيروس كورونا القديم بنجران ولا إصابات بكورونا الجديد

هادي آل كليب

نجران

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أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة نجران أو في المملكة عمومًا، ولله الحمد.

وقالت: "فيما يتعلق بشأن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا بمدينة نجران، تودّ الصحة التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات".

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