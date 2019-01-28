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بعدما شرع المعتدون في إقامة عقوم حول كل قطعة منها

بلدية "برك عسير" تستعيد مليون م2 أراضٍ معتدى عليها

تمكنت بلدية محافظة البرك، بمشاركة لجنة التعديات بالساحل، من استعادة أراض حكومية تبلغ مساحتها الإجمالية 1260945.66م2.

وحاول المعتدون على الأراضي الواقعة في مركز ذهبان، تحويلها إلى أراضٍ عشوائية وشرعوا في إقامة عقوم حول كل قطعة أرض منها.

وصدرت توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ بإزالة الاعتداءات واستعادة الموقع الحكومي من خلال تبتيره ورفعه مساحيّاً.