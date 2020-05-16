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بعد توفر الدلائل على تورطهما وأقرّا بفعلهما وتقرر توقيفهما

شرطة القصيم تطيح بمتهمين اثنين بارتكاب جرائم سرقة المركبات

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية، ألقت القبض على متهمين اثنين "سعوديي الجنسية في العقدين الرابع والخامس من العمر".

وقال "السحيباني": جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة المركبات، وقد أقرا بذلك.

وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.