الكويت.. 4517 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة وتسجيل وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 4517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 460828.

وقال المتحدث باسم الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية: تم تسجيل 1785 حالة شفاء؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 419199؛ مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 91%.

وأوضح "السند" أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد حالات الوفيات المسجلة 2475 حالة.