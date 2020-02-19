الموسى: تأسيس جمعية العلوم السلوكية نقلة نوعية في مجال التعليم والبحث العلمي

تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030

أشاد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، الدكتور ناصر بن علي الموسى، بجمعية العلوم السلوكية "سلوك" التي تأسست حديثًا.



وأكد الموسى أن إنشاء هذه الجمعية يأتي في إطار الدعم غير المحدود الذي تحظى به الجمعيات العلمية في المملكة، وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية، ومشروعاتها العملاقة، ومبادراتها الخلاقة.



وأشار إلى أن مجال اهتمام هذه الجمعية يكمن في العناية بالسلوك بجميع أنواعه، وفي جميع المجالات العلمية كالطب والتعليم وعلم النفس والتربية الخاصة والأعمال، وكذلك في المجتمع عامة، وتستهدف فئات مختلفة من الأفراد والجماعات والمؤسسات العامة والخاصة.



ومن أبرز مهام هذه الجمعية: العمل على تأصيل الفكر السلوكي في المجالات التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية، وغيرها من المجالات العلمية ذات الصلة، ليس في المملكة فحسب، وإنما في العالم العربي كله، وكذلك نقل المهارات والمعارف والخبرات والممارسات التراكمية التي أفرزتها المدرسة السلوكية التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1912م، وكان من أبرز روادها: جون واتسون، وإدوارد ثورندايك، وإيفان بافلوف، وبورهوس فريدريك سكينر، وغيرهم من الرواد الأوائل.



وامتدح الموسى مجلس إدارة الجمعية في تشكيله الأول، والذي يضم نخبة من العلماء والعالمات في مجالي التربية الخاصة وعلم النفس، ويرأسه الدكتور بندر بن ناصر العتيبي عضو هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة في جامعة الملك سعود، وأحد رواد المدرسة السلوكية في العالم العربي، ومن أبرز العلماء العرب المهتمين بتوظيف تطبيقات هذه المدرسة لصالح التربية الخاصة.



وشدّد الموسى على أنه يتعين على الجمعية أن تحصن نفسها -منذ البداية- بمؤشرات قياس الأداء ومعايير الجودة والحوكمة والوضوح والشفافية في عملها وفق مقتضيات رؤية المملكة (2030)، مشيراً إلى أن التاريخ يشهد بأن المؤسسات التي تبدأ قوية تستمر - بإذن الله تعالى - قوية، أما تلك التي تولد ضعيفة تتخبط في أخطائها، فهي تظل كذلك مع الأسف الشديد.