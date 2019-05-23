"إنسان" تنظم إفطارًا جماعيًّا لمستفيديها بالأفلاج

وأودعت 260 ألف ريال في حسابات الأسر المستفيدة

أقامت جمعية إنسان لرعاية الأيتام بالأفلاج، اليوم الخميس، إفطارًا جماعيًّا لأبناء الجمعية، بحضور المشرف على أوقاف الجمعية بمحافظات الرياض حمود الشثري، ومدير فرع إنسان بالأفلاج ناجي الرميح، وعدد من أبناء الجمعية.

يذكر أن جمعية إنسان بالأفلاج تقوم بعدد من البرامج لأبنائها خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث نظمت 45 رحلة عمرة لمستفيدي الجمعية، كما أودعت اليوم أكثر من 260 ألف ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمتها، بالإضافة إلى بطاقات تسوق.