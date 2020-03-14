كالعادة .. صحف "تركية" تنشر الشائعات حول "رازفان لوتشيسكو" مدرب "الهلال"!

زعمت عددٌ من الصحف التركية عن وجود مفاوضات بالفعل بين مدرب نادي الهلال رازفان لوتشيسكو ونادي فناربخشة التركي لضم المدرب بدءًا من الموسم المقبل.

وقالت الصحف إن النادي يتفاوض حاليًا مع ميرسيا لوتشيسكو والد المدرب الحالي رازفان وإنه سيقود الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم على أن يقود الفريق الموسم المقبل المدرب رازفان على أن يكون والده هو المدير الرياضي للنادي.

بتفنيد المعلومات التي ذكرتها صحيفة ديجي سبورت الرومانية عما نقلته صحف تركيا يتبين أن ما ذكرته الصحف التركية ما هو إلا أوهام لديها حيث تحدثت عن راتب أقل بكثير مما يتقاضاه المدرب مع الهلال حاليًا.

الصحف التركية قالت إن النادي التركي عرض ثلاثة ملايين يتم الحصول عليها سنويًا مناصفة بين ميرسيا وابنه رازفان أي أن المدرب الهلالي الحالي سيحصل على راتب مليون ونصف المليون يورو سنويًا.

الهلال كان قد تعاقد مع رازفان قادمًا من باوك اليوناني نظير راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو فكيف يتم التفاوض معه براتب أقل من نصف ما يحصل عليه مع الهلال.

يُذكر أن تلك ليست المرة الأولى لصحف تركية تزعم بوجود مفاوضات بين أنديتها ونظرائها في السعودية، حيث تبين أن معظمها يكون غير حقيقي ومجرد تسويق للاعبي دوريها.