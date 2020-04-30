"الصحة": الفئة بين "20 و 40 عامًا" الأكثر عرضة لخطر كورونا

"العبدالعالي": لا مرحلة عمرية تتمتع بمناعة ضد الفيروس

أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص لبحث مستجدات فيروس كورونا، بأن أعلى فئة عمرية معرضة للإصابة بالفيروس هي الواقعة بين 20 عامًا و40 عامًا حيث تصل نسبة الإصابة الى 50%، مشددًا على أن جميع الأعمار معرضة للإصابة.

وقال "العبدالعالي": سجلت حالات إصابة بالفيروس لأعمار أقل من سنة وأعمار فوق 100 عام ولا توجد مرحلة عمرية أو أي شخص لديه مناعة ضد الفيروس، كما ذكرت ذلك منظمة الصحة العالمية وسجلته وزارة الصحة.