"رضوان" مديرًا للتوجيه والإرشاد بالتدريب التقني

أصدر مدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خالد البركات، قرارًا بتكليف عبدالهادي بن محمد رضوان، مديرًا لإدارة التوجيه والإرشاد.

وهنأ المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، أحمد الشايع، "رضوان" بالقرار؛ متمنيًا له دوام التقدم والنجاح.