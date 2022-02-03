"الصحة": تسجيل 3852 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4638 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 3 فبراير 2022، تسجيل 3852 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 699069 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4638 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 653972 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8947 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1010 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 3 فبراير 2022، تسجيل 3852 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 699069 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4638 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 653972 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8947 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1010 حالة.