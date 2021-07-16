الطقس اليوم بالباحة.. أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.
تستمر إلى الساعة الثامنة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.