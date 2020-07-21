موريتانيا: 50 إصابة جديدة بكورونا و196 حالة شفاء

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت موريتانيا، خمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أنه بهذه الإحصائية يبلغ عدد الإصابات المؤكدة في موريتانيا 5923 حالةً، منها 3632 حالة شفاء، و155 حالة وفاة.