"الفهد": خبرات الكشافة التراكمية تسهم في نجاحها بخدمة الحجاج

خلال جولة على المعسكرات الكشفيّة بمكة والمشاعر المقدّسة

تصوير :عبدالرحمن الفهد: أكّد المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، عبدالله بن سليمان الفهد؛ أن النجاحات المتتالية للكشافة السعودية في موسمَي الحج والعمرة بشهادة القطاعات الحكومية والأهلية التي تُسهم معها جمعية الكشافة العربية السعودية، جاءت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم التخطيط الواعي والسليم المبني على الخبرة التراكمية المدعومة بالقيادات الكشفية، التي تؤمن بأهمية العمل التطوعي، والإحساس بحب وطنهم وأداء المهام الموكلة لهم.

وأفاد "الفهد" خلال جولة على المعسكرات الكشفية الفرعية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اطّلع خلالها على جهود الكشافة والجوالة في الميدان، والنشاطات المصاحبة داخل المعسكرات؛ أن الشراكة والتوأمة المجتمعية التي تجمع الجمعية بعددٍ من قطاعات الدولة المعنية بخدمة الحجاج، حققت المساهمة الإيجابية التي ينشدها الجميع من خلال التعاون والتكامل بين الجمعية وتلك القطاعات، وفق اتفاقيات تمت بعد عدة اجتماعات على مدار العام.

وأشار المشرف العام على المعسكرات إلى أن الجمعية تركز عامًا بعد عام على الجانب التقني، وتتوسّع فيه وتساير التطور الحاصل في ذلك الشأن؛ حيث نعيش في عصر تتحكّم فيه متغيرات كثيرة، ومن أبرزها قاعدة بيانات منسوبيها.

واعتبر "الفهد" ما تقوم به الجمعية في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، إنما هو امتداد لما سخرته المملكة من إمكانات وطاقات بشرية ومادية من أجلهم، الذين يتوافدون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من كل حدب وصوب لينعموا بتسهيلات تجعلهم يؤدون ما قدموا من أجله بيسر وسهولة في جو إيماني وروحاني.