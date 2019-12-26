سماحة المفتي يستقبل وفد جمعية الحكمة الهندية

قدم من أجل السلام عليه في مكتبه بالرياض اليوم

استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وفدًا من جمعية الحكمة في الهند.

وقدم أفراد الوفد من أجل السلام على المفتي في مكتبه اليوم.

رئيس هيئة كبار العلماء المفتي العام جمعية الحكمة في الهند

0

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441 01:33 PM

قدم من أجل السلام عليه في مكتبه بالرياض اليوم

سماحة المفتي يستقبل وفد جمعية الحكمة الهندية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 879

استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وفدًا من جمعية الحكمة في الهند.

وقدم أفراد الوفد من أجل السلام على المفتي في مكتبه اليوم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

رئيس هيئة كبار العلماء المفتي العام جمعية الحكمة في الهند

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019