شرطة الشرقية تطيح بـ13 مقيماً تورطوا بسرقة 181 رأس غنم

تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على (13) مقيماً من جنسية عربية (جميعهم بالعقدين الثالث والرابع من العمر).

وقال المتحدث: المتهمون تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وتم ضبط (161) منها بحوزتهم.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

الجهات الأمنية

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25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 01:03 PM

تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة الشرقية تطيح بـ13 مقيماً تورطوا بسرقة 181 رأس غنم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الدمام

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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على (13) مقيماً من جنسية عربية (جميعهم بالعقدين الثالث والرابع من العمر).

وقال المتحدث: المتهمون تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وتم ضبط (161) منها بحوزتهم.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الجهات الأمنية

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