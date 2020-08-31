نسبة المتعافين من الإصابة بكورونا في حائل تتجاوز 92%

بعد تسجيل 96 حالة تعافٍ جديدة

ارتفعت نسبة حالات التعافي في منطقة حائل إلى 92.4%، بعد تسجيل 96 حالة تعافٍ جديدة اليوم، منها 92 في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة سميراء؛ ليصبح إجمالي حالات التعافي في المنطقة 5285 حالة.

وأظهر "إنفوجرافيك" نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، على حسابه في "تويتر"، انخفاض الحالات النشطة إلى 6.7% بإجمالي (385) حالة، وبيّن نسبة الوفيات التي بلغت 0.82% بإجمالي (47) حالة.

وكانت منطقة حائل سجلت، اليوم الاثنين، 21 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، توزعت بواقع 19 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء، وحالة واحدة في محافظة موقق؛ وبذلك يصبح إجمالي الحالات المسجلة في منطقة حائل ومحافظاتها (5717) حالة مؤكدة.