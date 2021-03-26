"رئاسة الحرمين" تطلق خطتها التشغيلية لموسم رمضان.. الأحد القادم

خلال مؤتمر صحفي عن بعد بحضور "السديس" و"القصبي"

تستعرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خططها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، يوم الأحد القادم بمشيئة الله- بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 12:20 AM

خلال مؤتمر صحفي عن بعد بحضور "السديس" و"القصبي"

"رئاسة الحرمين" تطلق خطتها التشغيلية لموسم رمضان.. الأحد القادم

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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تستعرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خططها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، يوم الأحد القادم بمشيئة الله- بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

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رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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