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خلال مؤتمر صحفي عن بعد بحضور "السديس" و"القصبي"

"رئاسة الحرمين" تطلق خطتها التشغيلية لموسم رمضان.. الأحد القادم

تستعرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خططها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، يوم الأحد القادم بمشيئة الله- بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.