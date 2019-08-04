الحاج اليمني عبدو: فرحتي لا تُوصف وشكراً لـ "الصحة"

أُجريت له عملية قسطرة قلبية ناجحة ..

لم يستطع الحاج اليمني "عبدو" ذو الخمسين عاماً السيطرة على مشاعرة وعينيه المغرورقتين بالدموع، والذي يعاني منذ سنوات مشكلات صحية في قلبه، وهو يقرّر أن يؤدي فريضة الحج لهذا العام، ويحمل حقائبه مصطحباً معه زوجته في هذه الرحلة، تاركاً خلفه أبناءه الخمسة في الأراضي اليمنية.

ويروي الحاج اليمني حكايته مع هذه الرحلة التي انتظرها طويلاً لتتحقق واقعاً ملموساً الآن، فيقول: انطلقت الرحلة من اليمن عبر الحافلات، وعانيت من طول رحلة السفر والزحام في الحافلات وبعد وصولي للمشاعر المقدّسة وتأدية العمرة وبسبب التعب تعرّضت لأزمة قلبية أسقطتني.

لحظتها شعرت بالخوف، وتوقّعت أنني لن أستطيع إكمال الحج، وتذكّرت أبنائي في اليمن، وزادت مخاوفي على مصير زوجتي، ولكن سرعان ما تبدّدت هذه المخاوف -بفضل الله- ثم جهود وخدمات "الصحة السعودية"؛ حيث تم نقلي لمدينة الملك عبدالله الطبية، وقُدمت لي الفحوص الطبية اللازمة وأجريت عملية القسطرة القلبية خلال وقتٍ سريع، وها أنا بصحة جيّدة، ولله الحمد، وأستعد لمغادرة المستشفى لإكمال أداء الحج.

الحاج اليمني قدّم شكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين، لما تبذله من جهودٍ وما تقدّمه من خدماتٍ لخدمة ضيوف الرحمن.