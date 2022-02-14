"كردي" عميدًا لكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بتكليف المهندس محمد حسين كردي عميدًا لكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

فيما عبّر "كردي" عن بالغ شكره وتقديره للدكتور الفهيد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أداء هذه الأمانة، معربًا أن هذه الثقة تدفعه وزملاءه بالكلية لمواصلة بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المؤسسة.

يُذكر أن المهندس محمد كردي من الكوادر الوطنية المؤهلة وهو حاصل على مؤهل الماجستير في تقنية المعلومات من جامعة UNE الأسترالية.

وكان "كردي" قد عمل في العديد من المناصب الإدارية بالمؤسسة ومنها اختصاصيًا للأمن السيبراني في الإدارة العامة للأمن السيبراني ومديرًا لتقنية المعلومات ومدربًا لدى جمعية الأمن السيبراني للأطفال، إضافة إلى أنه عضو في الهيئة السعودية للمهندسين، وعضو في جمعية الأمن السيبراني للأطفال.