إيداع معاشات شهر رمضان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

تضمنت المساعدات النقدية للغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان في حسابات المستفيدين والمستفيدات.



واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية؛ لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.