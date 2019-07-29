شاهد الأجواء المفعمة بالخشوع والطمأنينة .. أنت في رحاب المسجد النبوي

مشاهد من اللحظات الإيمانية لزائرين من مختلف الجنسيات يبتهلون بالدعاء

تمثّل رحلة الحج مقصداً إيمانياً عظيماً لدى ضيوف الرحمن, يقضون خلالها أياماً فضيلة في رحاب بيت الله العتيق, ومسجد رسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلم-, سائلين الله الرحمة والمغفرة والقبول.

إليكم مشاهد من اللحظات الإيمانية لزائري المسجد النبوي من مختلف الجنسيات وهم يبتهلون بالدعاء, وتلاوة القرآن الكريم, والإكثار من ذكر الله -سبحانه وتعالى- في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة.