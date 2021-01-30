"السروي" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله وليد إبراهيم السروي شقيق اللواء ركن محمد السروي، وأحمد السروي المستشار التعليمي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ومدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بأبها، وقد ووري جثمان الفقيد الثرى يوم الخميس في مدينة أبها.

"سبق" تتقدم لأسرة الفقيد بخالص العزاء وصادق المواساة، داعين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ويتقبل العزاء بمنزل الأسرة بحي الضباب في مدينة أبها، وعلى جوال رقم 0555758201. (إنا لله وإنا إليه راجعون).