تنقيح الدراسات الإسلامية.. و6 مناهج جديدة تنضم لحقائب الطلاب العام القادم

منها الدفاع عن النفس واللغة الإنجليزية

تضمن إعلان وزارة التعليم عن ترحيل الكتب المدرسية إلى إدارات التعليم استعدادًا للعام القادم 6 مناهج جديدة ستنضم إلى قائمة كتب الطلاب، منها أدلة الدفاع عن النفس للمرحلة الابتدائية، ومادة اللغة الإنجليزية لمرحلة الصفوف، يأتي ذلك ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الوزارة متعلقة بتطوير المناهج الدراسية.

وشملت المقرارت الخمس الجديدة مادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة.

بالإضافة إلى تنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت اليوم عن ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن جهود الوزارة للاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وكانت وزارة التعليم قد أنهت منذ وقت مبكر مراحل تصميم المقررات الدراسية لجميع المراحل، ومراجعتها، واعتمادها، واستكمال طباعتها، ومتابعة ترحيلها وفق خطة زمنية تضمن وصولها لجميع المدارس في جميع مناطق المملكة قبل وقت كافٍ من بدء العام الدراسي.

وأنهت الوزارة طباعة 28.452.093 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية، و14.767.573 مليون كتاب مدرسي للمرحلة المتوسطة، و26.886.034 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الثانوية، بإجمالي 70.105.700 مليون كتاب مدرسي لمدارس التعليم العام، كما أنهت طباعة 187.266 ألف كتاب مدرسي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و375.125 ألف كتاب مدرسي لمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية ورياض الأطفال وبرنامج مجتمع بلا أمية، و28.100 ألف كتاب مدرسي للعوق البصري (برايل)، إضافة إلى 22.541 ألف كتاب للطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية لجميع المراحل و1.054.539 مليون كتاب مدرسي للمدارس العالمية، و55.134 ألف كتاب مدرسي للمدارس السعودية في الخارج، و160.350 ألف كتاب مدرسي للمدارس العربية بجيبوتي، و62.156 ألف دليل معلم لرياضة الدفاع عن النفس، و3.500 كتاب للغة الصينية في المرحلة الثانوية؛ بإجمالي 71.863.645 مليون كتاب مدرسي للعام 1443هـ لجميع المراحل الدراسية للفصل الدراسي الأول.