موريتانيا: 1368 شخصًا في الحجر الصحي خلال 24 ساعة

6 إصابات مؤكدة وشفاء حالتين

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ارتفاع عدد المحجورين صحيًّا في موريتانيا إلى 1368 شخصًا؛ وذلك بزيادة تجاوزت 100 شخص خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد، بلغ 6 إصابات، توفيت حالة منها، وشفيت حالتان.

فيروس كورونا الجديد موريتانيا

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06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 08:33 AM

6 إصابات مؤكدة وشفاء حالتين

موريتانيا: 1368 شخصًا في الحجر الصحي خلال 24 ساعة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ارتفاع عدد المحجورين صحيًّا في موريتانيا إلى 1368 شخصًا؛ وذلك بزيادة تجاوزت 100 شخص خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد، بلغ 6 إصابات، توفيت حالة منها، وشفيت حالتان.

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فيروس كورونا الجديد موريتانيا

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