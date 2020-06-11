بلجيكا: 16 وفاة جديدة بـ"كورونا"

سجلت بلجيكا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها اليوم: إن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9645 حالة.
وأضافت أنه تم تسجيل 142 إصابة جديدة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 59711 حالةً.بلجيكا فيروس كورونا الجديد
ارتفاع إجمالي الإصابات لـ59711
سجلت بلجيكا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها اليوم: إن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9645 حالة.
وأضافت أنه تم تسجيل 142 إصابة جديدة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 59711 حالةً.