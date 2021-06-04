‬"الشهراني" يحتفل بعقد قرانه في بيشة

احتفلت أسرة الشهراني بعقد قران الشاب الملازم أول عبدالرحمن خلوفة عثمان الشهراني على كريمة علي سيف الشهراني.



جاء ذلك بإحدى القاعات بييشة بحضور الأسرتين وفقاً للاحترازات وتماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي، وبهذه المناسبة تلقى العريس التهاني والتبريكات.



"سبق" تتقدم بالتهنئة للعريس وحرمه وأسرته، وتتمنى لهم حياة سعيدة وموفقة.