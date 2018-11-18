5 من كبار مستشاري "ترامب" على لائحة الإقالة

ألمح إلى وزيرة الأمن الداخلي ورئيس موظفي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية، بُثت اليوم (الأحد)، أنه يفكر في استبدال ما يصل إلى خمسة من كبار مستشاريه إلا أنه أكد أن إدارته تسير على أفضل حال.

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز":"أفكر حاليًا في ثلاثة أو أربعة أو خمسة مناصب، وربما ينتهي الأمر باثنين، ولكن أحتاج إلى المرونة"، وفقًا لما أوردت "فرانس برس".

ورفض تكرار التأكيدات السابقة أن جون كيلي سيبقى في منصبه رئيسًا لموظفي البيت الأبيض حتى 2020، مشيرًا إلى أنه يفعل بعض الأمور المحببة إلا أن هناك بعض الأمور التي يفعلها ليس لها قبول.

ونفى الرئيس الجمهوري تقارير بأن البيت الأبيض يعاني التخبط وسط تزايد الضغوط من التحقيق الجاري في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في 2016.

وذكر "ترامب" أن هناك احتمالاً بأن يجري استبدال كريستين نيلسن التي تشغل حاليًا منصب وزيرة الأمن الداخلي.

ودافع الرئيس الأمريكي عن قرار مكتب زوجته ميلانيا الأربعاء الماضي إصدار بيان غير معتاد، يدعو إلى إقالة نائبة مستشار الأمن القومي ميرا ريكارديل، وهو ما حدث في اليوم التالي.

وأقيلت ريكارديل من منصبها الخميس، وعُينت في منصب جديد لم يحدد.