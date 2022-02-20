"حساب المواطن": 4 خطوات لتغيير المعلومات البنكية في البرنامج

عبر البوابة الإلكترونية وتقديم طلب التغيير للآيبان ببيانات الحساب

حدد حساب المواطن، 4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في البرنامج.

وأوضح البرنامج أن تغيير الحساب البنكي يتطلب الدخول على البوابة الإلكترونية واختيار صفحة تفاصيل الطلب.

وأضاف في تغريدة بحسابه على تويتر اليوم، أن الخطوة الثالثة تتمثل في اختيار بيانات الحساب البنكي لتغيير رقم الآيبان، ثم في النهاية حفظ البيانات المدخلة.