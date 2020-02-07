"الجهني": المنطقة تودّع شتاء هذا العام بموجة باردة قطبية قوية مصحوبة بالثلوج.. تبدأ غداً

طالب "التعليم" بتأخير أو إلغاء طابور الصباح الأسبوع المقبل بسبب برودة الأجواء

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة؛ زياد الجهني، لـ"سبق"، إنه من المتوقع، عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية، والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، أن تدخل المنطقة في ذروة موجة باردة جديدة من بداية الأسبوع القادم، وتستمر لنهاية الأسبوع، وتؤثر بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والشرقية والمرتفعات عامة.

وأضاف "الجهني" أنه من المتوقع أن تبدأ ذروة الموجة الباردة يوم السبت وتستمر لنهاية الأسبوع حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة دون درجة الصفر المئوي (الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك وما حولها، وكذلك حائل وشمال القصيم وشمال الرياض) بينما الوسطى وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن أقل من 5 درجات، وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة.

وتمتد بعدها نحو الشرقية وشمال الغربية وما حولها وتسجل درجات إلى دون الـ7 درجات، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات حول ( 15 ) درجة باتجاه مكة وجدة وما حولها، بينما أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدود، وستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة جداً، والصقيع وارد على شمال المملكة، خاصة في المناطق المفتوحة.

وأردف "الجهني" أنه من المتوقع نشاط الرياح السطحية الشمالية الباردة على أجزاء واسعة من الشمالية والوسطى والغربية تعمل على خفض درجات الحرارة وإثارة الأتربة خلال أيام تأثير الموجة الباردة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

ونبّه "الجهني" إلى أن فترة الدفء الحالية مؤقتة وأن بداية الموجة القطبية الباردة بعد 36 ساعة داعياً إلى استخدام وسائل التدفئة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة للأطفال وكبار السن، وطالب إدارات تعليم المناطق ومديري المدارس بتأخير الطابور الصباحي، أو إلغائه الأسبوع المقبل بسبب برودة الأجواء.