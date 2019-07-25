"المالكي" لرتبة "مقدم" بشرطة الليث

قلّد محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع، بحضور مدير شرطة محافظة الليث العقيد علي بن سالم الشهري، الرائد فواز المالكي أحد منسوبي شرطة المحافظة؛ رتبته الجديدة "مقدم" بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى "مقدم".

فيما عبر "المالكي" عن عظيم شكره وتقديره لولاة الأمر والقادة على هذه الثقة، والتي هي خير حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.