"سيف بن زايد" يصل إلى الرياض

لحضور سباق الفورميلا E

وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى الرياض اليوم، لحضور سباق الفورميلا E، والفعاليات المصاحبة له.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومندوب عن المراسم الملكية.

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الرياض فورميلا إي

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22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441 03:02 PM

لحضور سباق الفورميلا E

"سيف بن زايد" يصل إلى الرياض

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى الرياض اليوم، لحضور سباق الفورميلا E، والفعاليات المصاحبة له.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومندوب عن المراسم الملكية.

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الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الرياض فورميلا إي

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