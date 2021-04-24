تونس تسجِّل 61 حالة وفاة جديدة و2649 إصابة بفيروس كورونا

أكثر من 10 آلاف فارقوا الحياة.. وإجمالي الإصابات يقترب من 300 ألف

سجلت تونس 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2649 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10231، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 298992.

تونس فيروس كورونا الجديد

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24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442 11:59 PM

أكثر من 10 آلاف فارقوا الحياة.. وإجمالي الإصابات يقترب من 300 ألف

تونس تسجِّل 61 حالة وفاة جديدة و2649 إصابة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

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سجلت تونس 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2649 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10231، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 298992.

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