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أكثر من 10 آلاف فارقوا الحياة.. وإجمالي الإصابات يقترب من 300 ألف

تونس تسجِّل 61 حالة وفاة جديدة و2649 إصابة بفيروس كورونا

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سجلت تونس 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2649 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10231، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 298992.