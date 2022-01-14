"جاهز.. ثابت.. انطلق" مراحل متسابقي رالي داكار.. و"سبق" توثقها

من خلال بروتوكولات تنظيمية موثقة ومرصودة بالصورة والأرقام

وثقت عدسة "سبق"، اليوم، في محافظة تربة، ثلاث مراحل يُعمل بها في فعاليات رالي داكار السعودية قبل وأثناء بداية انطلاق كل متسابق، وفق بروتوكولات تنظيمية موثقة ومرصودة بالصورة والأرقام؛ لتحقيق الأهداف المرجوة بكل شفافية ووضوح بين المتسابقين.

وفي جولة ميدانية وثقت "سبق" ميدانيًا العديد من الصور لبعض المتسابقين في المراحل الثلاث قبل بداية مرحلة السباق.

"الجاهزية"

تتمثل هذه المرحلة في عملية الاستعداد المبكر لكل متسابق بارتداء اللباس الموحد والمعتمد في الفعاليات، والالتزام أيضًا بمعايير السلامة من ارتداء الخوذة وربط حزام الأمان.

"الثبات"

تأتي هذه المرحلة أثناء توقف المتسابقين في المسار الصحيح مرورًا باللجان الفنية والإدارية التي تعمل على توثيق بياناتهم والتقاط الصور لهم، وكذلك تعمل على التأكد من توفر الشروط المطلوب التقيد بها.

"الانطلاق"

تمثّل هذه المرحلة نقطة البداية الفعلية للمتسابقين؛ حيث يتم تدوين وقت انطلاق كل متسابق واحتساب الزمن الفعلي لحين الوصول لنقطة النهاية.