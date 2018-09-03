





27

"السحيمي" يؤكد أنه يُعتبر من أهم السدود على مستوى المنطقة

بدء حفر 8 آبار للتغذية الجوفية بحوض سد الفرعة بينبع النخل

بدأ معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، اليوم، في العمل على حفر ثمانية آبار للتغذية الجوفية بحوض سد الفرعة بينبع النخل.

جاء ذلك بناء على دراسة لتطبيق أساليب حصد وخزن مياه الأمطار والسيول بمنطقة المدينة المنورة، أعدتها إمارة منطقة المدينة المنورة وجامعة الملك سعود من خلال معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء.

ورفَع محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، الشكر والتقدير باسمه وباسم أهالي محافظة ينبع، للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على توجيهه بتطبيق هذه الدراسة، لسدّ الفرعة بمركز ينبع النخل، التابع لمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وأكد أن سد الفرعة بينبع النخل يعتبر من أهم السدود بالمنطقة.