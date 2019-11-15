هنا "إغاثي سلمان".. قافلة غذائية وأجهزة كلوية ورحلة لأطفال اليمن و15 عملية بلبنان

من عدن والمهرة والضالع للجوف ومأرب.. أشكال تفيض خيرًا وتعاون مع "إسعاف المنية"

وصلت إلى محافظة عدن، أمس، قافلة على متنها 3 آلاف سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لتوزيعها في مديريات الساحل الغربي، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، ضمن مشروع الأمن الغذائي.

وقال منسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه: "تواصلًا للإمداد المستمر من مركز الملك سلمان للإغاثة؛ استقبلنا اليوم قافلة معونة غذائية تضم 3 آلاف سلة غذائية مخصصة لمديريات الساحل الغربي"؛ مثمنًا جميع الجهود المبذولة من المملكة ممثلة في المركز، ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مواد غذائية في عدد من مديريات محافظتي المهرة والضالع، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وجرى توزيع 600 سلة غذائية في مديريتي الغيضة وحات بمحافظة المهرة، استفاد منها 3.600 شخص.

فيما تم توزيع 1.325 كرتونًا من التمور في مديريات قعطبة ومريس، والمعزوب، بمحافظة الضالع، استفاد منها الأسر النازحة والمتضررة بأنحاء المحافظة؛ حيث يأتي ذلك في إطار مشروعات الأمن الغذائي المنفذة من المملكة ممثلة في المركز لدعم المعوزين من أبناء الشعب اليمني الشقيق.

هذا وقد نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، 15 عملية إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات، وإسعاف مجموعة عمال من النازحين السوريين تعرضوا لحادث مروري؛ حيث يأتي تنفيذ هذه العمليات الإسعافية في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.

وبالعودة إلى اليمن، تَسَلّم مكتب وزارة الصحة بمحافظة الجوف اليمنية أجهزة الغسيل الكلوي وأدوية ومستلزمات طبية مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي، أن شحنة الأدوية المقدمة من المركز تأتي ضمن برنامج أعمال المساعدة لأبناء محافظة الجوف؛ كتجسيد أخوي على حرص قيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في دعم أبناء الشعب اليمني بجميع المجالات؛ وخصوصًا القطاع الصحي؛ مشيرًا إلى أن هذه الشحنة ستعمل بمشيئة الله على تخفيف معاناة المرضى خصوصًا مرضى الفشل الكلوي.

وعلى صعيد متصل، نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، رحلة ترفيهية للأماكن التاريخية والسياحية في محافظة مأرب لـ25 طفلًا يمنيًّا سبَق أن جنّدتهم المليشيات الحوثية في عملياتها القتالية، ويخضعون لدورة تأهيلية نفسية واجتماعية؛ بهدف إعادة دمجهم في المجتمع وإعادتهم إلى صفوف الدراسة.

وزار الأطفال -خلال الرحلة- عددًا من المواقع التاريخية والسياحية التي تزخر بها محافظة مأرب مثل عرش بلقيس وسدي مأرب القديم والحديث، وبعض المزارع في جنبات وادي عبيدة.

وأوضح المنظمون، أن الرحلة مهمة في فترات التأهيل، ويحتاج لها الأطفال؛ كونها تعمل على مساعدتهم في التخلص من آثار التجنيد القسري والتفريغ النفسي بطريقة أفضل؛ مشيرين إلى أن الرحلات التي يقيمها المركز في كل دورة، تتضمن إقامة المسابقات الرياضية والثقافية وسط أجواء من روح المرح واللعب؛ وهو ما يجعل الأطفال أكثر سعادة وتقبلًا لإعادة تأهيلهم في المجتمع.

وينفذ المركز الدورة الرابعة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.