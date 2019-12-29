"رؤية" تنير منزل الإعلامي الشقاء‎

رُزق الإعلامي محمد الشقاء، بمولودة، اختار وحرمه لها اسم "رؤية"؛ تيمُّنًا برؤية المملكة 2030 وافتخارًا بها.



ويتلقّى "الشقاء" التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة والإطلالة الجميلة لمولودته، جعلها الله من مواليد السعادة.



"سبق" تبارك "للشقاء" وتدعو له بصلاح الذرية.