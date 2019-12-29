"رؤية" تنير منزل الإعلامي الشقاء‎

رُزق الإعلامي محمد الشقاء، بمولودة، اختار وحرمه لها اسم "رؤية"؛ تيمُّنًا برؤية المملكة 2030 وافتخارًا بها.

ويتلقّى "الشقاء" التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة والإطلالة الجميلة لمولودته، جعلها الله من مواليد السعادة.

"سبق" تبارك "للشقاء" وتدعو له بصلاح الذرية.

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29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441 04:29 PM

"رؤية" تنير منزل الإعلامي الشقاء‎

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رُزق الإعلامي محمد الشقاء، بمولودة، اختار وحرمه لها اسم "رؤية"؛ تيمُّنًا برؤية المملكة 2030 وافتخارًا بها.

ويتلقّى "الشقاء" التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة والإطلالة الجميلة لمولودته، جعلها الله من مواليد السعادة.

"سبق" تبارك "للشقاء" وتدعو له بصلاح الذرية.

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