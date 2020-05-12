"الصدمة الأكبر".. "كورونا" يلتهم 80% من أرباح "تويوتا"

تكبدت انخفاضًا في المبيعات بنحو 14مليار دولار

ذكرت شركة تويوتا موتور، اليوم (الثلاثاء)، أنها تتوقع أن تتراجع أرباحها بنسبة 80 بالمئة، لتصل لأدنى مستوى في تسع سنوات مع معاناة أكبر شركة صناعة سيارات يابانية من أثر انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي نال من الطلب العالمي على السيارات.

ونقلت "رويترز" عن رئيس الشركة أكيو تويودا في إفادة صحفية عبر البث الحي على الإنترنت قوله: "إن فيروس كورونا وجه لنا صدمة أكبر من تلك التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية في 2008".

وتتوقع "تويوتا"، وهي من أكثر شركات صناعة السيارات ربحية في العالم، أن تتكبد انخفاضًا في المبيعات العالمية للسيارات يصل إلى 1.5 تريليون ين (13.95 مليار دولار)، هذا العام بسبب الجائحة إلى حد كبير، لكنها ما زالت تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 500 مليار ين في السنة المنتهية في مارس (آذار) الماضي.

كما تتوقع أن تتهاوى أرابحها التشغيلية عن 2.44 تريليون ين حققتها في السنة المالية المنتهية في مارس، لتصل لأدنى مستوى منذ السنة المالية 2011-2012.

ويسلط الضرر الذي تتوقعه "تويوتا" على الأرباح الضوء على الصعوبات، التي تواجه شركات صناعات السيارات لتتعافى من الجائحة في الأشهر المقبلة مع البدء تدريجيًا في استئناف العمل في المصانع، بعد أن منعت القيود التي فرضت على التنقلات العامة لكبح انتشار المرض العاملين في العديد من الدول من التوجه لأعمالهم.