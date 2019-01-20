بالأسماء .. جامعة الجوف تعلن المرشحين مبدئياً لوظيفة أستاذ مساعد

استكمال إجراءات القبول من خلال الأقسام والكليات

أعلنت جامعة الجوف أسماء المرشحين مبدئياً لوظيفة أستاذ مساعد والمعلن عنها بتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٠هـ.

وقالت الجامعة بأن الترشيح يعد ترشيحاً أولياً ولا يعني القبول النهائي للمرشح، وسوف تستكمل إجراءات القبول من خلال الأقسام والكليات الموضحة في الجدول المرفق، وللاستفسار عن سبب الاستبعاد من الترشيح يمكن زيارة بوابة التقديم والاستعلام برقم الطلب.

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20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440 09:18 PM

استكمال إجراءات القبول من خلال الأقسام والكليات

بالأسماء .. جامعة الجوف تعلن المرشحين مبدئياً لوظيفة أستاذ مساعد

صحيفة سبق الإلكترونية

الجوف

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أعلنت جامعة الجوف أسماء المرشحين مبدئياً لوظيفة أستاذ مساعد والمعلن عنها بتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٠هـ.

وقالت الجامعة بأن الترشيح يعد ترشيحاً أولياً ولا يعني القبول النهائي للمرشح، وسوف تستكمل إجراءات القبول من خلال الأقسام والكليات الموضحة في الجدول المرفق، وللاستفسار عن سبب الاستبعاد من الترشيح يمكن زيارة بوابة التقديم والاستعلام برقم الطلب.

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