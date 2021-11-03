وفاة "الذويبي" أمير الفوج السادس بالمدينة المنورة

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، أمير الفوج السادس بالمدينة المنورة الشيخ خربوش بن هندي الذويبي، وقد ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع بعد الصلاة عليه اليوم في المسجد النبوي.

"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. "إنا لله وإنا إليه راجعون".