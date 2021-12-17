قمة "الأهلي" و"الهلال" تُشعل أجواء طائرة الممتاز

ستتجه أنظار عشاق كرة الطائرة، مساء يوم غد السبت، نحو صالة النادي الأهلي بجدة، التي ستكون مسرحًا كبيرًا للمواجهة المرتقبة، تلك التي تجمع ما بين الغريمين التقليديين الأهلي والهلال في قمة الجولة الحادية عشرة من دوري الممتاز للكرة الطائرة.

وسيرمي الفريقان بكامل ثقلهما من أجل تحقيق الانتصار قد يغير الكثير من شكل المنافسة على لقب الدوري الممتاز، فالأهلي يرغب في المحافظة على الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 30 نقطة، في الوقت الذي يعلم فيه الهلال بأن تلقى خسارة جديدة، قد يعني الابتعاد أكثر عن حصد الذهب، ويأتي الهلال في المرتبة الثالثة بـ24 نقطة.

المواجهة يتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير، بالنظر للشعبية الجارفة التي يمتلكها كلا الفريقين، والأهمية القصوى التي تشكلها نتيجة اللقاء في مسيرة كليهما بمنافسات الدوري الممتاز.

ضمك - الخليج

وفي خميس مشيط، يتطلع ضمك للعودة لسكة الانتصارات سريعًا ومواصلة الصحوة الكبيرة التي يعيشها خلال المرحلة الأخيرة، وذلك حينما يستضيف الخليج المنتش بانتصاره الأخير على الابتسام على صالته في تمام الساعة الـ(3:00)م.

الوحدة - النصر

أما في مكة المكرمة، فيبحث الوحدة عن التقدم في جدول الترتيب العام بتحقيق انتصار جديد على حساب ضيفه النصر، وذلك خلال اللقاء الذي سيجمعهما على صالة نادي الوحدة في تمام الساعة الـ (4:00) م.

الاتحاد - الخويلدية

وفي جدة، سيكون الصراع مشتعلًا بين الاتحاد وضيفه الخويلدية بحثًا عن انتصار مهم يمنحهما الكثير من الثقة للتقدم بجدول الترتيب العام، وذلك خلال اللقاء الذي يجمعهما على صالة نادي الاتحاد في تمام الساعة الـ(4:00)م.