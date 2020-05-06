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حرصًا على صحة وأمن وسلامة مرتاديها ومنعًا لتفشي "كورونا"

"أمانة جدة" تغلق 4 مراكز تسوّق شهيرة لعدم توفير الاشتراطات الاحترازية

أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء أمس الثلاثاء، 4 مراكز تسوق شهيرة بجدة؛ لعدم توافر الاشتراطات.

وكشفت مصادر "سبق" أن سوقًا خامسًا لا يزال مغلقًا منذ الأربعاء الماضي؛ لعدم توافر الاشتراطات به؛ لافتة إلى أن الأمانة تقوم بأعمال الإغلاق في حال عدم توافر الإجراءات الاحترازية في نطاق جدة؛ حرصًا منها على صحة وأمن وسلامة مرتادي هذه الأسواق، ومنعًا لتفشي فيروس كورونا.