إندونيسيا: 105 حالات إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات جراء الفيروس 58 شخصًا

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم تسجيل 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع عدد الحالات المصابة في إندونيسيا إلى 790 إصابة.

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو: ثلاثة أشخاص آخرين توفوا ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 58 شخصًا.