هل تقي مضادات الالتهاب الرئوي من "كورونا"؟ "الصحة العالمية" تجيب

بينما يواصل الفيروس حصد الضحايا ليبلغ 75 ألف وفاة و1.3 مليون إصابة

في محاولة منها لتقديم النصائح الصحيحة لعامة الناس، ودحض الشائعات المتعلقة بتفشي وباء "كوفيد-19" وتصحيح المفاهيم المغلوطة، تواصل منظمة الصحة العالمية، تقديم ردودها على "المفاهيم الخاطئة" المرتبطة بالوباء على منصتها في الإنترنت.

ومن بين التساؤلات المرتبطة بوجود لقاح أو علاج لفيروس كورونا الجديد، الذي تسبّب في وفاة نحو 75 ألف شخص حول العالم، ردّت منظمة الصحة العالمية على استفسار يتعلق باللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي.

وكان السؤال: "هل تعمل اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي على الوقاية من فيروس كورونا الجديد؟".

وقالت منظمة الصحة العالمية في معرض ردّها على هذا السؤال، إن هذه اللقاحات لا توفر الوقاية من الفيروس الفتاك، الذي أصاب أكثر من 1.3 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت المنظمة، وفق "سكاي نيوز"، أن "اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئوية ولقاح المستدمية النزلية من النمط (ب)، لا توفر الوقاية من فيروس كورونا الجديد".

وأضافت أن فيروس كورونا جديد تماماً ومختلف، مشددة على أنه يحتاج إلى لقاح خاص به.

وقالت إن الباحثين يعملون على تطوير لقاح مضاد لوباء "كوفيد-19"، وإن منظمة الصحة العالمية تدعم هذه الجهود.