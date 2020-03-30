روسيا: ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 1836 حالةً

تسجيل حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المقر الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا إلى 1836 مصابًا، بعد تسجيل 302 إصابة جديدة في 35 إقليمًا، من بينها 212 إصابة في العاصمة موسكو.

وقال بيان المقر الروسي: سُجّلت حالة وفاة واحدة لمصاب بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصبح إجمالي الوفيات تسعة أشخاص.

وأضاف: معظم الحالات الجديدة المصابة في موسكو؛ هي من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنةً.