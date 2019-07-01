اتفاق تمديد خفض الإنتاج يدفع أسعار النفط للارتفاع

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 % الإثنين 1 يوليو بعد أن دعمت السعودية وروسيا والعراق تمديداً لخفض العرض لمدة 6 إلى 9 أشهر أخرى قبل اجتماع "أوبك" هذا الأسبوع.
ووفق "رويترز" بلغ سعر عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر أعلى مستوى خلال اليوم عند 66.44 دولار للبرميل، أي بـ 3 % تقريباً قبل أن يتراجع إلى 66.31، أي بارتفاع 1.57 دولار، أو بـ 2.4 %.
هذا وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في شهر أغسطس بمقدار 1.24 دولار، أو 2.4 %، إلى 59.89 دولار للبرميل بعد أن بلغت في وقت سابق قمة بلغت 60.10 دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع.
بلغ سعر عقود خام برنت عند 66.44 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 % الإثنين 1 يوليو بعد أن دعمت السعودية وروسيا والعراق تمديداً لخفض العرض لمدة 6 إلى 9 أشهر أخرى قبل اجتماع "أوبك" هذا الأسبوع.
ووفق "رويترز" بلغ سعر عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر أعلى مستوى خلال اليوم عند 66.44 دولار للبرميل، أي بـ 3 % تقريباً قبل أن يتراجع إلى 66.31، أي بارتفاع 1.57 دولار، أو بـ 2.4 %.
هذا وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في شهر أغسطس بمقدار 1.24 دولار، أو 2.4 %، إلى 59.89 دولار للبرميل بعد أن بلغت في وقت سابق قمة بلغت 60.10 دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع.