الصومال: تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا

المتوفى مسؤول حكومي بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية

أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.
وأفاد نائب وزير الصحة محمد سعيد في تصريح له أن المتوفى هو مسؤول حكومي يشغل منصب نائب بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية.
وبهذه الحالة يرتفع عدد وفيات الفيروس في الصومال إلى حالتين من أصل 21 إصابة في عموم البلاد، بينما تماثلت حالة واحدة للشفاء.

فيروس كورونا الجديد

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13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 05:34 PM

المتوفى مسؤول حكومي بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية

الصومال: تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.
وأفاد نائب وزير الصحة محمد سعيد في تصريح له أن المتوفى هو مسؤول حكومي يشغل منصب نائب بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية.
وبهذه الحالة يرتفع عدد وفيات الفيروس في الصومال إلى حالتين من أصل 21 إصابة في عموم البلاد، بينما تماثلت حالة واحدة للشفاء.

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فيروس كورونا الجديد

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