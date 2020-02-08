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أقيم بكوريا الجنوبية بحضور 30 ألف شخص من 64 بلدًا بمركز "تشيونغ شيم للسلام"

حفل زفاف جماعي يتجاهل "كورونا".. 6 آلاف عروس وعريس يتحدّون "المرعب"

نظّم اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي في كوريا الجنوبية، حفل زفاف جماعي شارك فيه الآلاف، رغم مخاوف من مساهمة مثل هذه الفعاليات على انتشار الفيروس المرعب كورونا المستجدّ.



ورغم المخاوف من فيروس كورونا، حضر الحفل 30 ألف شخص من 64 بلدًا، بما فيهم 6 آلاف من الذين أقاموا زفافهم في مركز "تشيونغ شيم للسلام العالمي"، شمال سول، حسبما ذكرت "رويترز".



وخضع جميع المشاركين في حفل الزفاف لفحوصات لاكتشاف أي أعراض مرتبطة بفيروس كورونا، كما مُنع أزواج من الصين من المشاركة، ووزعت أقنعة على المشاركين في الحفل، إلا أن عددًا من الأشخاص لم يقم بارتدائها.



وكانت سلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية، قد أكدت الجمعة، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين؛ ارتفعت بمقدار حالة واحدة عن اليوم السابق إلى 24 حالة، ويخضع 264 شخصًا مشتبهًا في إصابتهم بالفيروس لاختبارات الفيروس حاليًّا، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء.



ويقيم 526 مواطنًا كوريًّا جنوبيًّا قادمين من ووهان، في مركز تطوير القوى البشرية للشرطة، باستثناء المصابين، بينما يقيم 173 مواطنًا آخرين قادمين من ووهان في مركز تطوير الموارد البشرية الوطني في بلدة جينتشون بإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي.