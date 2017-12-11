مدير تعليم تبوك يلتقي مديري مكاتب التعليم في محافظات المنطقة

أكد أهمية تحقيق الدور التكاملي

التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، بمديري مكاتب التعليم في محافظات المنطقة، بحضور مساعديه، ومديري الإدارات، بمكتبه، صباح اليوم.

وأكد مدير التعليم، خلال اللقاء أهمية تحقيق الدور التكاملي بين المكاتب وإدارة التعليم في دورها المركزي، بما يمنح مديري المكاتب مزيدًا من المرونة في ممارسة عملهم وأداء دورهم بفاعلية، وفق المسؤوليات المنوطة بهم، وفي إطار عام من التنظيم.

وشدد مدير التعليم، خلال لقائه بمديري مكاتب التعليم، على دعمه للإجراءات والصلاحيات التي يحتاجها مديرو المكاتب، والتي تعزز أداء عملهم، مشيرًا إلى أن التعليم يحظى بدعم كبير من ولاة الأمر.

ولفت إلى أن أهمية دور مكاتب التعليم تكمن في أدائها دور الوسيط بين إدارة التعليم والمدارس، وما يمثله عمل مديري المكاتب كمرآة للإدارة، وخير ممثلين لها في الميدان التربوي بالتوازي مع دور الإشراف التربوي الرئيسي في العمل الميداني في البيئة المدرسية، وبتكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للوقوف على الاحتياجات ومعالجة المشكلات وتقديم الدعم اللازم؛ ما يكون له الأثر الإيجابي على العملية التعليمية لتحقيق الطموحات التي تنشدها القيادة الحكيمة بالارتقاء بمخرجات العمل التعليمي والدور التكاملي الإشرافي، الذي يسهم في تقديم العون للمعلمين والمعلمات في تنمية مهاراتهم لرعاية أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات استشعارًا للأمانة الملقاة والرسالة السامية لجميع المنتمين للعمل التعليمي.