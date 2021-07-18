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فرق متخصصة مجهزة بأحدث الآليات التي تسهم في التعامل السريع مع أي حدث

بخطط وتجهيزات عالمية.. الدفاع المدني يعزز السلامة والحماية لضيوف الرحمن

ترتكز الجهود الأمنية السعودية في موسم الحج على توفير كافة القدرات البشرية والتقنية، لتحقيق السلامة الوقائية، والتي تضطلع بها المديرية العامة للدفاع المدني، من خلال فرق متخصصة مجهزة بأحدث الآليات والتقنيات الفنية، التي تسهم في التعامل السريع مع أي حدث طارئ خلال موسم الحج.

وأعد الدفاع المدني خططاً استباقية للتعامل مع أي طارئ، سواء للحجاج أو مقرات إقامتهم أو طرق تنقلاتهم، بالتعاون مع القطاعات الأمنية والجهات الحكومية المشاركة، حيث يتم التنسيق المباشر مع المركز الوطني للأرصاد، للتعرف على الطقس وأية توقعات لحالات مطرية أو أجواء شديدة الحرارة، ليتم التعامل معها وفق إجراءات سلسة وسريعة مع وزارة الصحة.

وعملت المديرية العامة للدفاع المدني على إعداد سيناريوهات تفصيلية للتعامل مع الافتراضات المحتملة في الحج، وإجراء تجارب فرضية لقياس فاعلية خطط المواجهة عمليًا.

وتتمركز في أرجاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مراكز ميدانية سريعة الاستجابة، يعمل فيها فرق متنوعة للإطفاء والإنقاذ، وفرق التدخل السريع والإشراف الوقائي، للعمل على تهيئة بيئة مناسبة وآمنة للحجيج، وكافة القطاعات التي تقوم بالعمل في خدمة الحجاج، وتكثيف أعمال الإشراف الوقائي طوال موسم الحج من قبل زيارات مستمرة لمفتشي السلامة في كافة المشاعر المقدسة، وإزالة أية مسببات تهدد سلامة الحجيج، إضافة إلى قوة الإشراف الوقائي، التي تضم عددًا كبيرًا من فرق الدراجات النارية، التي تتولى متابعة اشتراطات السلامة في مخيمات الحجاج، ومقرات العاملين على خدمتهم، والأماكن الحيوية وغيرها، والتأكد من فاعلية أنظمة الإطفاء الآلي، ومخارج الطوارئ، وكذلك توفر كافة وسائل السلامة.

جوانب تنسيقية تضمنتها خطة الدفاع المدني تتمثل في مركز عمليات الطوارئ للدفاع المدني بالحج، ‏والذي يتولى التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الخطة العامة المعتمدة للطوارئ بالحج، ‏والتي تهدف إلى تسخير كافة إمكانات الدولة لتحقيق السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام، وتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني في حالة الطوارئ، حيث تضمنت أدوارًا ومهام ومسؤوليات لكل جهة حكومية.