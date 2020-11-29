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قال: هطولات رعدية على معظم المناطق.. من متوسطة إلى غزيرة

"الوطني للأرصاد" يبشّر بحالة ماطرة جديدة.. غداً وتنتهي الخميس

كشف #المركز_الوطني_للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة -بمشيئة الله تعالى- من يوم غد الإثنين إلى يوم الخميس المقبل.

ووفق المركز تشمل الحالة مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض والشرقية وحائل والحدود الشمالية والجوف.